Money Talks | El camino para convertirse en la mejor esquiadora de Sudamérica
Conversamos con Matilde Shewencke, esquiadora chilena que ocupó el lugar 27 en los Juegos Olímpicos de invierno en Milano Cortina, convirtiéndose así en la mejor deportista sudamericana de la categoría. Con solo 22 años es una de las promesas del esquí alpino y se prepara junto al equipo de Francia para el próximo mundial. Matilde nos cuenta su historia, marcada por esfuerzo y resiliencia.
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