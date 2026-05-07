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    “No estamos planteando una locura”: Ruminot y Quiroz responden a la advertencia del Consejo Fiscal Autónomo por Megarreforma

    Tras participar en el seminario Clapes UC “Hoja de Ruta 2026-2030: Impacto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional”, los ministros de la Segpres y Hacienda abordaron lo planteado por el organismo, respecto a los riesgos fiscales que implicaría aprobar la propuesta del Ejecutivo. Ambos, defendieron la urgencia y la importancia del proyecto para la "recuperación económica".

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Ley de Recosntrucciónministro QuirozMinistro RuminotMegarreformaley Miscelania

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