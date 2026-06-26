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    Política

    Alvarado desdramatiza reproche de Poduje a Quiroz por recortes: dice que usó un “tono coloquial y reflexivo”

    Poduje señaló que Quiroz no le quiere dar "ni un peso" para el Ministerio de Vivienda.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Jorge Quiroz le responde a Iván Poduje por recorte de gastos

    El ministro de Vivienda, Iván Poduje, envió un nuevo mensaje a su par de Hacienda, Jorge Quiroz, a propósito de los recortes dispuestos a las reparticiones de gobierno.

    En el marco del Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía (Enela) 2026, que se desarrolló este jueves, Poduje dijo: "Yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso”, lo que sacó risas de los presentes.

    Más adelante, Poduje reclamó: “¿Qué voy a hacer con Quiroz? Imagínese lo que es para mí decirle a ese hombre, devoto a la Virgen del Puño, que tengo que pedirle (recursos)“.

    Así las cosas, el jefe de gabinete fue consultado por la situación que, finalmente, desdramatizó.

    “Yo quiero manifestar que esas expresiones las manifiesta el ministro Poduje en un tono cercano, coloquial”, señaló en primer lugar.

    “Lo que él transmite es que las necesidades en materia de vivienda son múltiples, que los recursos son escasos y que el ministro de Hacienda cumple su rol con celo, velando para que los recursos sean disponibilizados y se utilicen de la mejor manera posible. Por lo tanto, yo creo que lo que dice el ministro Poduje es lo que corresponde: necesidades múltiples, recursos escasos y valora el rol del ministro de Hacienda en orden a cuidar los recursos”, continuó.

    Luego, para reforzar esa postura, Alvarado agregó que el tono de Poduje es “coloquial, reflexivo, en orden a que el país vive una situación económica compleja y que es necesario ordenar y cuidar el uso de los recursos”.

    Más sobre:Claudio AlvaradoIván PodujeJorge Quiroz

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