“No pisó el palito”: analista valora el desempeño de Kast en el debate Archi
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, Jorge Ramírez, analizó el penúltimo debate entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. En esa línea, abordó el endurecimiento del tono y las "provocaciones" de la abanderada oficialista al candidato republicano y por qué Kast se contuvo y no se salió de su libreto.
