¿Para qué son las pausas de hidratación y por qué tiene tantos detractores?
Creado para resguardar a los jugadores de las altas temperaturas del verano en México, Estados Unidos y Canadá, el cooling break hoy es uno de los cambios que más debate ha generado en el Mundial 2026.
Se trata del cooling break o pausa de hidratación, una medida pensada para proteger a los futbolistas cuando las temperaturas son extremas.
Y es que en Estados Unidos, México y Canadá, están viviendo un verano caluroso. Pero aunque busca cuidar la salud de los jugadores, muchos fanáticos no están convencidos y creen que rompe el ritmo del partido.
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