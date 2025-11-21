“Parisimanía”: Josefina Araos analiza la irrupción de Franco Parisi en las presidenciales
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la la historiadora e investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, Josefina Araos, analizó la irrupción de Franco Parisi al tercer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y advirtió por las nuevas formas de hacer política.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.