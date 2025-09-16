Parlamentarios de oposición cargan contra Delpiano: no catalogó como terroristas a la CAM y a la WAM
Desde el Partido Republicano, RN, Amarillos y Demócratas salieron a criticar los dichos de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, luego que noche del lunes evitara catalogar como terroristas a la Coordinadora Arauco-Malleco y a la Weichán Auka Mapu. La secretaria de Estado, de todas formas, sí reconoció que existen delitos con esas características en la Macrozona sur.
