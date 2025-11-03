Presidenciales 2025: ¿Qué tanto acertarán las encuestas en la carrera a La Moneda?
Ya comenzó a regir la prohibición legal para difundir sondeos de opinión electorales. En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director ejecutivo de Descifra, Camilo Feres, analizó la influencia de los sondeos, cómo fluctuó la intención de voto de los abanderados y los resultados previsibles para el 16 de noviembre. Todos los detalles en el video.
