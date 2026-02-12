Presidente Gabriel Boric asistió junto a su hija Violeta a firmar contrato de litio
El mandatario asistió junto a su hija Violeta a la ceremonia de firma de la actualización del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Durante la instancia se pudo ver como la pequeña estaba en los brazos del Presidente. Al momento de tomar la palabra se refirió a la razón de su presencia: "Estoy con Violeta porque hoy a la mamá se le terminó el postnatal y hoy cuando iba saliendo de la casa no pude, no pude dejarla así que decidí traérmela a la pega", explicó.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.