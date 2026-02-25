Presidente Boric respalda a Muñoz en medio de tensión con EE.UU: “El ministro no anda nada solo”
Esta mañana el Presidente Gabriel Boric respaldó la gestión del titular de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en medio de la controversia por el cable submarino chino. El ministro y otras autoridades del Ejecutivo han sido objeto de críticas porque omitieron el decreto que Muñoz firmó -y que daba visto bueno a la concesión- y que luego fue revocado.
