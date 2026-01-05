Presidente Boric y Ministro de Educación contactaron a los estudiantes con mejores resultados PAES

Este domingo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, compartió en sus redes sociales el registro de las llamadas que realizaron junto al Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para felicitar a los estudiantes que lograron los mejores resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular.

Además, los alumnos de distintos lugares del país, fueron invitados al tradicional desayuno con el Presidente de la República, que se realizará este lunes en el Palacio de La Moneda.

Los resultados oficiales se dieron a conocer durante la mañana, donde miles de estudiantes pudieron conocer los puntajes que obtuvieron en las pruebas rendidas en diciembre.