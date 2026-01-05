SUSCRÍBETE POR $1100
    Presidente Boric y Ministro de Educación contactaron a los estudiantes con mejores resultados PAES

    El mandatario junto al ministro Nicolás Cataldo llamaron a los estudiantes que obtuvieron puntajes máximos en las pruebas de ingreso a la educación superior.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Este domingo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, compartió en sus redes sociales el registro de las llamadas que realizaron junto al Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para felicitar a los estudiantes que lograron los mejores resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular.

    Además, los alumnos de distintos lugares del país, fueron invitados al tradicional desayuno con el Presidente de la República, que se realizará este lunes en el Palacio de La Moneda.

    Los resultados oficiales se dieron a conocer durante la mañana, donde miles de estudiantes pudieron conocer los puntajes que obtuvieron en las pruebas rendidas en diciembre.

    Más sobre:Gabriel BoricMinistro de EducaciónPAESEducación SuperiorNacional

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

