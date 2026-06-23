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    Plan SAE: Mineduc logra el cierre de filas de diputados oficialistas y blinda a Arzola

    El Mineduc dio luz verde hoy a uno de los temas más controvertidos de su cartera: aunque se sostiene que no actuarán desde una "trinchera" en la previa lograron alinear a los diputados oficialistas con la iniciativa que buscará modificar el Sistema de Admisión Escolar.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Dedvi Missene

    En educación, el gobierno del Presidente José Antonio Kast llegó con una compromiso claro: modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), uno de los mecanismos que más debate ha generado en el sector. Esa promesa dio un paso importante esta mañana, cuando el mandatario, junto a la ministra de Educación María Paz Arzola, presentaron juntos desde La Moneda el proyecto que cambiará el proceso actual.

    Pero la iniciativa no llegará libre de cuestionamientos a su discusión que se proyecta que iniciará este miércoles. Incluso antes de su presentación oficial, distintos actores del mundo educacional y político ya han manifestado sus reparos a la iniciativa del Ejecutivo. Consciente de las resistencias y críticas que podría generar el proyecto, el Ministerio de Educación sostuvo varias reuniones previas, tanto políticas como técnicas, con diferentes actores.

    Entendidos del proceso legislativo del proyecto, comentaron a La Tercera que varias semanas antes de finalizar su redacción, las autoridades del Mineduc se reunieron en dos ocasiones con los integrantes oficialistas de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿El objetivo? Exponer las primeras ideas de la iniciativa y escuchar reparos, inquietudes y propuestas de los legisladores antes de su ingreso al Congreso.

    Lo que generó una última reunión donde se sociabilizó la propuesta final en la que se incluían algunas de esas intervenciones. De hecho, quienes han participado de las conversaciones reconocen que en el gobierno existe optimismo respecto de su tramitación, pues cuentan con el respaldo de los parlamentarios oficialistas y consideran que la actual composición de la Cámara de Diputados juega a su favor.

    Luis Pardo (RN), integrante de la instancia, relata que “tuvimos un trabajo prelegislativo bastante intenso con reuniones que se realizaron incluso semanas antes de que partiera el gobierno, tanto con la ministra como con el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez”.

    Respecto al proyecto, el diputado argumenta que “en lo personal, comparto la forma que se resuelve la corrección del SAE y que se introduzca la posibilidad de que algunos establecimientos que tienen alta demanda puedan incorporar variables como el mérito o el esfuerzo para seleccionar alumnos, respetando las cuotas de alumnos con necesidades especiales o educativas”.

    En educación también son conscientes que tendrán que dialogar con opiniones contrapuestas, pero que en la práctica representan una minoría en la comisión. Con todo, afirman que están dispuestos a conversar con los diputados de oposición y que en ese sentido, la semana distrital abre un espacio perfecto para sostener reuniones y acercar posiciones antes de que inicie la discusión más intensa.

    Además, advierten que no defenderán el proyecto desde una trinchera y que estarán dispuestos a incluir otras visiones que surjan en la tramitación.

    La posición más crítica dentro de la comisión la representan las diputadas y diputados Daniela Serrano (PC), Juan Santana (PS), Paula Olmos (PDG) y Emilia Schneider (Frente Amplio), esta última incluso comentó a La Tercera que “me parece realmente muy lamentable el extremismo ideológico, la falta de diálogo y la falta de apego a criterios técnicos que muestra la ministra de educación con las propuestas que está impulsando en torno al sistema de admisión escolar. Y no lo digo solo yo, no lo dice solo la oposición”.

    La diputada también advirtió que hay técnicos en contra la propuesta del Ejecutivo, recalcando que incluso los expertos con los que la ministra Arzola trabajó en una propuesta apuntaron en contra el proyecto de ley. Y es que la secretaria de Estado formó parte de la mesa técnica que se creó en el marco del acuerdo que viabilizó la Ley de Presupuestos 2025.

    En el entorno de la ministra reconocen que ese antecedente será utilizado para cuestionar la actual propuesta. En ese contexto, desde su entorno argumentan que la instancia se creó en un contexto diferente y que la composición estaba más alineada con el gobierno anterior, por lo que el resultado no necesariamente representa a la jefa de la cartera o “se adapta a las necesidades actuales”.

    Ante estos cuestionamientos, quienes conocieron la elaboración del proyecto defienden que pueden existir distintas visiones técnicas. Y por eso y en paralelo con el trabajo prelegislativo, las autoridades de Educación también se reunieron con representantes de colegios, apoderados, sostenedores y expertos, con el objetivo de incorporar la mayor diversidad de miradas posible en el diseño de la propuesta.

    De esas conversaciones rescataron dos componentes que están hoy en el proyecto: Uno, que todo el proceso se a través de una misma plataforma y la reinstitucción del mérito a la admisión escolar.

    Más sobre:EducaciónSAESistema de AdmisiónColegiosMaría Paz Arzola

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