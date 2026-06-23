Los cambios virtuales del nuevo Porsche Taycan

El avance de los vehículos eléctricos no solo apunta a mejorar la autonomía y el rendimiento, sino también a recuperar las emociones tradicionales de manejo. Con esa premisa, la actualización del Porsche Taycan estrena una serie de actualizaciones que buscan elevar la experiencia al volante mediante nuevas funciones sensoriales, mejoras en eficiencia y una renovada plataforma digital.

Uno de los principales estrenos es el sistema E-Shift, una tecnología que simula cambios de marcha en un vehículo eléctrico. Disponible para toda la gama, permite seleccionar hasta ocho relaciones virtuales mediante las levas del volante GT Sport, generando sensaciones similares a las de una transmisión convencional. El sistema incorpora variaciones en la entrega de par, interrupciones perceptibles entre marchas y un limitador de revoluciones virtual que se complementa con un cuentarrevoluciones digital.

La experiencia se potencia con una nueva evolución del Porsche Electric Sport Sound. El sonido cambia según la velocidad y la demanda de potencia, creando una interacción más inmersiva tanto para el conductor como para los ocupantes.

En materia de eficiencia, las versiones de tracción trasera podrán equipar nuevos neumáticos de verano de baja resistencia a la rodadura. Combinados con la batería Performance Plus, permiten alcanzar hasta 700 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, una cifra que convierte al Taycan en una alternativa aún más atractiva para viajes de larga distancia.

La actualización también alcanza al ecosistema digital. El nuevo Porsche Digital Interaction introduce una interfaz más moderna, con gráficos renovados, widgets configurables y un modelo tridimensional del vehículo que permite acceder de forma intuitiva a distintas funciones. El sistema PCM incrementa hasta cinco veces su capacidad de procesamiento respecto de la generación anterior, mejorando la rapidez de respuesta y la navegación entre menús.

A ello se suma un control por voz mejorado con inteligencia artificial, capaz de mantener conversaciones más naturales, realizar búsquedas de destinos mediante Google y gestionar múltiples funciones del vehículo sin necesidad de repetir comandos. La integración de Apple CarPlay y Android Auto también se amplía, mientras que las actualizaciones remotas OTA permiten mantener el sistema siempre actualizado.

La carga inalámbrica para smartphones evoluciona gracias a una nueva bandeja compatible con tecnología de anillo magnético y una potencia de hasta 25 vatios, acelerando significativamente el proceso de carga.

Para quienes buscan el máximo desempeño, el Taycan Turbo GT con paquete Weissach podrá equipar el nuevo Kit Manthey, desarrollado específicamente para mejorar el rendimiento en circuito mediante optimizaciones aerodinámicas, de chasis y de propulsión, una solución inédita para un deportivo eléctrico de la marca.