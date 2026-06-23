SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Los cambios virtuales del nuevo Porsche Taycan

    Con la idea de no parecer tan eléctrico, la marca alemana incorpora nuevas tecnologías orientadas a reforzar las sensaciones de conducción, mejorar la eficiencia y ofrecer una interacción más intuitiva entre conductor y vehículo.

     

    El avance de los vehículos eléctricos no solo apunta a mejorar la autonomía y el rendimiento, sino también a recuperar las emociones tradicionales de manejo. Con esa premisa, la actualización del Porsche Taycan estrena una serie de actualizaciones que buscan elevar la experiencia al volante mediante nuevas funciones sensoriales, mejoras en eficiencia y una renovada plataforma digital.

    Uno de los principales estrenos es el sistema E-Shift, una tecnología que simula cambios de marcha en un vehículo eléctrico. Disponible para toda la gama, permite seleccionar hasta ocho relaciones virtuales mediante las levas del volante GT Sport, generando sensaciones similares a las de una transmisión convencional. El sistema incorpora variaciones en la entrega de par, interrupciones perceptibles entre marchas y un limitador de revoluciones virtual que se complementa con un cuentarrevoluciones digital.

    La experiencia se potencia con una nueva evolución del Porsche Electric Sport Sound. El sonido cambia según la velocidad y la demanda de potencia, creando una interacción más inmersiva tanto para el conductor como para los ocupantes.

    En materia de eficiencia, las versiones de tracción trasera podrán equipar nuevos neumáticos de verano de baja resistencia a la rodadura. Combinados con la batería Performance Plus, permiten alcanzar hasta 700 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, una cifra que convierte al Taycan en una alternativa aún más atractiva para viajes de larga distancia.

    La actualización también alcanza al ecosistema digital. El nuevo Porsche Digital Interaction introduce una interfaz más moderna, con gráficos renovados, widgets configurables y un modelo tridimensional del vehículo que permite acceder de forma intuitiva a distintas funciones. El sistema PCM incrementa hasta cinco veces su capacidad de procesamiento respecto de la generación anterior, mejorando la rapidez de respuesta y la navegación entre menús.

    A ello se suma un control por voz mejorado con inteligencia artificial, capaz de mantener conversaciones más naturales, realizar búsquedas de destinos mediante Google y gestionar múltiples funciones del vehículo sin necesidad de repetir comandos. La integración de Apple CarPlay y Android Auto también se amplía, mientras que las actualizaciones remotas OTA permiten mantener el sistema siempre actualizado.

    La carga inalámbrica para smartphones evoluciona gracias a una nueva bandeja compatible con tecnología de anillo magnético y una potencia de hasta 25 vatios, acelerando significativamente el proceso de carga.

    Para quienes buscan el máximo desempeño, el Taycan Turbo GT con paquete Weissach podrá equipar el nuevo Kit Manthey, desarrollado específicamente para mejorar el rendimiento en circuito mediante optimizaciones aerodinámicas, de chasis y de propulsión, una solución inédita para un deportivo eléctrico de la marca.

    Más sobre:NoticiasPorscheTaycanGran TurismoVehículos eléctricosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago

    Acusación a Grau: ausencias y desmarques del PDG y de RN estrechan la ventaja de la derecha

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    RN no suelta al P. Republicano: exige que se respeten los descuelgues en la AC y se profundiza grieta en la derecha

    Lo más leído

    1.
    Camionetas: la revolución que avanza en silencio

    Camionetas: la revolución que avanza en silencio

    2.
    Stellantis reinventa las cabinas de sus furgones y las instala en cuatro de sus marcas

    Stellantis reinventa las cabinas de sus furgones y las instala en cuatro de sus marcas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo
    Chile

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    Acusación a Grau: ausencias y desmarques del PDG y de RN estrechan la ventaja de la derecha

    Quiroz por informe del CFA que descartó inconsistencias en proyecciones deuda de Boric: “Las cifras cuadran con un número que es imaginario”
    Negocios

    Quiroz por informe del CFA que descartó inconsistencias en proyecciones deuda de Boric: “Las cifras cuadran con un número que es imaginario”

    Proyecto Alto Santorini obtiene la aprobación ambiental, una iniciativa cerca del edificio Kandinsky de Concón

    Presupuesto para programas públicos con “observaciones” se redujo en 9% el 2025, pero casi 50% del gasto fiscal no es evaluado

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa
    Tendencias

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico

    Al acecho de Fontaine: Messi, Mbappé y Haaland batallan por la Bota de Oro más peleada de la historia de los Mundiales
    El Deportivo

    Al acecho de Fontaine: Messi, Mbappé y Haaland batallan por la Bota de Oro más peleada de la historia de los Mundiales

    “Espero que sea la última vez”: qué es y cómo Francia enfrentó el protocolo de tormentas que debutó en el Mundial 2026

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago
    Cultura y entretención

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops

    “El hallazgo de Mozart más importante en décadas”: un cuaderno inédito revela sus clases y siete obras desconocidas

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing
    Mundo

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático

    Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago