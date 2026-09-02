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Presidente Kast acompaña a la Armada en ejercicios militares en el Estrecho de Magallanes
El Presidente de la República visitó la Base Aeronaval Punta Arenas, donde actualmente se encuentra desplegada parte de la Armada Nacional.
Por
Pablo Gándara
2 SEPTIEMBRE 2026
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