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    Presidente Kast defiende su gestión: “No se cambia un Estado completo en un mes”

    El mandatario defendió que ·nosotros vamos en un proceso, reconfigurando algunas cosas de acuerdo a lo que establece la norma, y vamos avanzando paso a paso. Algunos les he dicho, avancemos sin prisa, pero sin pausa”.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    En la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el Presidente José Antonio Kast destacó el rol de los auditores como “encargados de velar porque los recursos de todos los chilenos se usen bien”.

    En la instancia, respondió a los comentarios que han surgido por su gestión en su primer mes de gobierno: “Uno no cambia un Estado completo en un mes”.

    “Hay personas que después de la elección dicen ‘qué bueno, mañana todo va a ser distinto’. Y nosotros decíamos no, esto va a tomar un tiempo", comentó el jefe de Estado.

    Más sobre:NacionalPolíticaPresidente José Antonio Kast

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