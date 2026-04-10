Presidente Kast defiende su gestión: “No se cambia un Estado completo en un mes”

En la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el Presidente José Antonio Kast destacó el rol de los auditores como “encargados de velar porque los recursos de todos los chilenos se usen bien”.

En la instancia, respondió a los comentarios que han surgido por su gestión en su primer mes de gobierno: “Uno no cambia un Estado completo en un mes”.

“Hay personas que después de la elección dicen ‘qué bueno, mañana todo va a ser distinto’. Y nosotros decíamos no, esto va a tomar un tiempo", comentó el jefe de Estado.