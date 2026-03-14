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    Presidente Kast enfatiza en problemas fiscales: “Recibimos un gobierno en peores condiciones de las que imaginábamos”

    En el marco de su visita a la comuna de Penco, en la Región del Biobío, donde presentó el proyecto de ley “Reconstrucción Nacional”, el Presidente José Antonio Kast volvió a criticar al gobierno de Gabriel Boric.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Para explicar las medidas a tomar, el mandatario señaló que “hay que entender qué se derrumbó en Chile”, y se refirió al estancamiento económico, la pérdida de empleo formal y los problemas en las finanzas públicas.

    Recibimos un gobierno en peores condiciones de las que nos imaginábamosy esto no es excusa. Porque algunos dicen ‘se están poniendo el parche antes de la herida’. No, para enfrentar los problemas hay que conocer la realidad, hay que saber con qué recursos se cuentan”, afirmó.

    Más sobre:PolíticaNacionalReconstrucción NacionalPresidente Kast

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