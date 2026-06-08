¿Qué efectos económicos tendría la megarreforma?

En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el experto Francisco Meneses, economista de la Universidad Católica y quien posee un magíster en Administración Pública de Harvard y un doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Duke, analizó los apartados que incluye el Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo: desde la rebaja escalonada del impuesto corporativo hasta la invariabilidad tributaria por 25 años. Revisa en el video el análisis completo.
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