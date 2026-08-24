SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    ¿Qué implicaron las históricas e inéditas lluvias para la zona norte?

    En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el doctor en Antropología y académico de la Universidad de Tarapacá, Alberto Díaz, expuso las últimas veces que precipitó de forma excepcional en la zona, cómo la comunidad local entiende la situación de "anormalidad" por las lluvias y de qué forma podría cambiar la percepción frente a eventuales nuevos eventos meteorológicos extremos.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónLo que tienes que saberLluviasTarapacáUniversidad de TarapacáUTAAlberto DíazTocopilla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    BCI cuestiona al entorno de Pedro Pablo Larraín por intentar cobrar fondos en la quiebra de matriz de Sartor

    Grupo Patio concreta venta de Hyatt Place en Vitacura a operadora de hoteles Talbot

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    CMF alerta que fintech de Ian Hites no está regulada

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Canadá impone aranceles de hasta 50% a unos 700 productos de EE.UU. y responde “dólar por dólar” a Trump

    Servicios

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: Línea 6 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: Línea 6 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”
    Chile

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Suprema define que juicio por Democracia Viva se realice en Antofagasta

    BCI cuestiona al entorno de Pedro Pablo Larraín por intentar cobrar fondos en la quiebra de matriz de Sartor
    Negocios

    BCI cuestiona al entorno de Pedro Pablo Larraín por intentar cobrar fondos en la quiebra de matriz de Sartor

    Grupo Patio concreta venta de Hyatt Place en Vitacura a operadora de hoteles Talbot

    CMF alerta que fintech de Ian Hites no está regulada

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    ¿Lucha de ídolos de Colo Colo?: el gesto de desagrado de Arturo Vidal cuando le mencionan a Marcelo Barticciotto
    El Deportivo

    ¿Lucha de ídolos de Colo Colo?: el gesto de desagrado de Arturo Vidal cuando le mencionan a Marcelo Barticciotto

    US$ 35 millones en traspasos, 12 títulos y una deuda internacional: zoom a los 16 años de José María Buljubasich en la UC

    Manuel Pellegrini insiste por más refuerzos en el Betis y ya tiene a su fichaje predilecto para completar el plantel

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial
    Tecnología

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video
    Cultura y entretención

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    Congreso celebra su cumpleaños con nuevo single y agota entradas para su concierto en Santiago

    “Soy meme, adoré”: la historia real del arresto de Moria Casán en Paraguay que recrea Netflix

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes
    Mundo

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes

    Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania

    Trump asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército y les acusa de matar a su población

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios