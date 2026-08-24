¿Qué implicaron las históricas e inéditas lluvias para la zona norte?
En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el doctor en Antropología y académico de la Universidad de Tarapacá, Alberto Díaz, expuso las últimas veces que precipitó de forma excepcional en la zona, cómo la comunidad local entiende la situación de "anormalidad" por las lluvias y de qué forma podría cambiar la percepción frente a eventuales nuevos eventos meteorológicos extremos.
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