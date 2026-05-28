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    Quiroz responde a García Ruminot por posibles “ajustes” a megarreforma

    En el podcast Cómo te lo Explico de La Tercera, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, señaló que deberán hacer modificaciones al proyecto del gobierno y reveló que uno de los principales puntos es disminuir los años de invariabilidad tributaria, pasando de 25 a 20 años. Además, fijó el mes de julio como plazo razonable para sacar la iniciativa adelante. Hoy el titular de Hacienda salió al paso de las declaraciones del ministro.

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