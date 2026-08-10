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    Rachas de viento provocan fuerte oleaje en Lago Villarrica: olas superan 50 centímetros

    El incidente obligó a suspender el tránsito, medida adoptada de forma preventiva por el Municipio y Carabineros.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Ráfagas por sobre los 80 kilómetros por hora provocaron la salida de una gran cantidad de agua hacia avenida Costanera, principalmente entre Aviador Acevedo y calle Colo Colo Playa.

    Se espera que la zona esté todo este lunes con fuertes vientos y temperaturas que no superarás los 9ºC.

    Más sobre:ActualidadNacionalSistema FrontalLago Villarrica

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