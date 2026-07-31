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    Radar LT | Planta de combustibles Chincui busca mejorar la distribución de Diesel

    En el capítulo de hoy conversaremos con Pía Aguilar y Andrés Garay, ambos de la empresa Esmax sobre la nueva planta ubicada en Puerto Montt, que busca reforzar el suministro de Diesel en esa zona.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:VideopodcastRadar LTChincuiEsmax

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