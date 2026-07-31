Rescatan a perrita tras pasar 29 días bajo escombros por terremoto en Venezuela

La perrita había estado enterrada desde los dos terremotos -de magnitudes 7.2 y 7.5- que golpearon a Venezuela el pasado viernes 24 de junio.

Según los rescatistas, estaba severamente deshidratada y hambrienta cuando fue liberada.

Beyli es mascota de Victoria Isabela Rengel, una niña de 11 años, que también sobrevivió al colapso de la estructura. Sin embargo, la madre y la abuela materna de la menor fallecieron en el desastre.

Actualmente, Beyli sólo tiene úlceras en los ojos, pero se encuentra estable, según confirmó su dueña en sus redes.