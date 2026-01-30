Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE POR $1100
INGRESAR
Videos
Rayos y fuertes tormentas eléctricas sorprenden a habitantes en varias comunas de la región del Biobío.
Los videos dan cuenta de la gran magnitud de los relámpagos que incluso alcanzaron los valles.
Por
Pablo Gándara
30 ENERO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Rayos
tormentas
truenos
tormentas eléctricas
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 5 min
Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno que vivía Julia Chuñil
hace 7 min
Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE
hace 11 min
Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años
hace 11 min
Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada
hace 21 min
Minvu actualiza cifras de reconstrucción en Valparaíso en medio de cruce del gobierno con futuro ministro de Vivienda de Kast
hace 27 min
¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia
Servicios
A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026
A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026
Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera
Chile
Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno que vivía Julia Chuñil
Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE
Minvu actualiza cifras de reconstrucción en Valparaíso en medio de cruce del gobierno con futuro ministro de Vivienda de Kast
Negocios
Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada
Accionistas de CLC aprueban aumento de capital que busca estabilizar situación financiera
Primer balance fiscal 2025: deuda menor a lo esperado; déficit fiscal cerca del 3% y Hacienda anuncia ajuste del gasto
Tendencias
Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años
¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia
“Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad
El Deportivo
“El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo
“Es incompatible con los valores de la U”: Senado de la Universidad de Chile pide salida de Michael Clark de Azul Azul
Con el foco en jugadores de Segunda División: el Sifup lanza fondo de apoyo para emprendimientos de futbolistas
Finde
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
Cultura y entretención
Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice
Francisco Casas, artista: “Nunca llegué al Museo de Bellas Artes. Estoy ahí por tolerancia”
Cómo se verán los Beatles en sus películas biográficas de 2028
Mundo
“Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria
Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: jueza federal desestima cargos de asesinato con arma de fuego
Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump
Paula
Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
Ensalada de quínoa y duraznos
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.