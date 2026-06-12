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Registran la formación de enormes tornados en EE.UU.
En los videos se puede ver incluso como varios tornados se levantan al mismo tiempo al suroeste de Chicago. Las tormentas azotaron este jueves provocando graves daños en parte del estado de Illinois.
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La Tercera TV
12 JUNIO 2026
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