“Respetemos los espacios”: Sedini evita hablar del error que cometió al referirse a Galvarino Apablaza como “condenado”
Luego de que se refiriera a la situación judicial de Galvarino Apablaza como “condenado” por el asesinato de Jaime Guzmán, en el marco de un nuevo aniversario del homicidio del parlamentarios, la Ministra evitó responder preguntas de la prensa en torno al traspié comunicacional.
Así, en la Parroquia De los Santos Ángeles Custodios en Providencia, la vocera de gobierno solicitó a los reporteros que “respetemos los espacios y no empujemos ni molestemos a los que asistieron a la misa”.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.