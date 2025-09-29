“Respeten nuestros derechos”: niño ciego denuncia el mal estado de letreros en braille en La Serena

En el registro viral, Francisco explica qué “hay gente que pone scotch arriba del braille. Eso está mal hecho, no lo digo por ser malo, pero ahí no dejan leer el braille. Le pido a la gente que colabore con la discapacidad y que nos respeten los derechos”.

Frente a los hechos, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, envió un equipo municipal para limpiar el paradero donde Francisco grabó el video.