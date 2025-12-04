Revelan inéditas imágenes al interior de la isla privada de Jeffrey Epstein
Demócratas del Congreso de Estados Unidos publicaron fotos y videos de la propiedad del delincuente sexual, ubicada en el Caribe, donde abusó de niñas y mujeres.
En los registros se pueden ver varios dormitorios, baños y lo que parece ser un sillón de dentista, en una habitación con mascarillas en la pared.
Las imágenes fueron divulgadas el miércoles, y hasta entonces, nunca se habían hecho públicas.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.