Revisa el primer discurso de José Antonio Kast como Presidente electo: “Los cambios comenzarán de inmediato”
Con un 58% de los votos José Antonio Kast se impuso en la elección presidencial por sobre la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara. En su primer discurso como Presidente electo, Kast agradeció a Johannes Kaiser (PNL), a Evelyn Matthei (UDI), a Franco Parisi (PDG) y al expresidente Eduardo Frei (DC) y remarcó en los desafíos que afrontará su administración. También se refirió a Jara: "Alguien puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros”, dijo.
