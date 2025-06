Revive los momentos clave del debate LT-Duna de las primarias oficialistas

Un duro cruce entre los candidatos a propósito del acuerdo entre SQM y Codelco fue uno de los cruces que marcaron el debate organizado por La Tercera y Radio Duna.

La abanderada del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, enfatizó su propuesta de crear una “empresa nacional del litio” y llamó a ser “menos cándidos” en el tema.

Esto causó la respuesta inmediata de las cartas de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, y del Frente Amplio, Gonzalo Winter.

“Yo no acepto el título en esta materia de cándido, ni tampoco acepto que al Presidente de la República se le considere cándido en este acuerdo”, planteó Mulet, mientras que Winter acusó: “Jeannette (Jara) nos trata de cándidos, o que no somos capaces de soñar o que básicamente le estamos haciendo la pega a SQM, pero no se hace cargo de la respuesta de fondo (…) Ella nos descalifica diciéndonos ‘cándidos, trabaja para SQM’ cuando yo estoy haciendo un punto sobre el ciclo del precio del litio”.

Todo, momentos antes que la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), respaldara el acuerdo. “Todo el mundo dice estar de acuerdo con que Chile crezca más, pero a la hora de tener arriba de la mesa una posibilidad concreta como es esta y tomar las decisiones que se requieren, que no siempre son fáciles, aparecen problemas por todos lados”, planteó.

Otro de los cruces entre los candidatos se dio a propósito del caso Monsalve, cuando Mulet emplazó a Tohá de tener “parte de la responsabilidad” por los daños que sufrió el gobierno. “El fusible que tiene el Presidente de la República es el ministro del Interior”, dijo el diputado, a lo que la ex jefa de gabinete respondió que manejar “una acusación de esta gravedad” es “extremadamente complejo, especialmente cuando no se ha tenido antes una experiencia así”.

A propósito del caso ProCultura, Tohá criticó la “superioridad moral” de actores políticos al enfrentar casos de corrupción, lo que incluye, para ella, al Frente Amplio.

Consultado por su política fiscal, Winter cuestionó al gobierno de Gabriel Boric por la forma en que se tramitó la reforma tributaria. “Se hizo política a puerta cerrada y se intentó aprobar la reforma negociando uno a uno con los parlamentarios. Había que persuadir a la sociedad y ese trabajo no se hizo, eso es una negligencia política”, dijo.

Los momentos clave en el video.