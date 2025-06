Debate primarias 2025 | “Menos cándidos”: el cruce entre Jara y los demás candidatos por SQM - Codelco

En esa línea la exministra del Trabajo llamó a ser “menos cándidos” sobre el tema. “En ningún caso esto puede implicar hacerle la pega a SQM, que le tuviéramos que dar las gracias a SQM. ¿Ustedes creen que SQM está haciendo este tratado porque va a perder?, francamente creo que hay que ser menos cándidos en esto”, planteó.

Esto provocó el cruce con los abanderados Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

Winter contestó: “Jeannette (Jara) nos trata de cándidos, o que no somos capaces de soñar o que básicamente le estamos haciendo la pega a SQM, pero no se hace cargo de la respuesta de fondo (…) Ella nos descalifica diciéndonos ‘cándidos, trabaja para SQM’ cuando yo estoy haciendo un punto sobre el ciclo del precio del litio”.

“Yo no acepto el título en esta materia de cándido, ni tampoco acepto que al Presidente de la República se le considere cándido en este acuerdo”, respondió Mulet, mientras que Tohá manifestó su respaldo al acuerdo.

“Lo que pasa es que a mí no me gusta que hagamos negocios con SQM, no solo por su herencia pinochetista sino también por el rol que jugó en el financiamiento ilegal de la política, realmente. Encuentro que no es buena idea”, contestó Jara.