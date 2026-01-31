SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Sabes cuál es el cáncer que más gente joven mata?

    El cáncer colorrectal es ahora la principal causa de muerte por cáncer entre personas menores de 50 años en Estados Unidos. Acá te lo contamos.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Así lo determinó un estudio que estableció que las tasas de mortalidad por cáncer colorrectal en ese grupo de edad aumentaron un 1% cada año desde 2005.

    Este aumento contrasta con las cifras generales de cáncer para este grupo etario, cuyas tasas de mortalidad han disminuido 44% desde 1990.

    De las cinco causas más comunes de muerte relacionada con el cáncer en personas menores de 50 años, las muertes por cáncer colorrectal fueron las únicas que aumentaron.

    Si bien la mayoría de los casos de este cáncer aún se presentan en mayores de 50 años, los diagnósticos entre los 20, 30 y 40 años ha aumentado drásticamente en las últimas décadas.

    A este ritmo, los investigadores proyectan que las muertes por cáncer colorrectal ocuparían el primer lugar entre las personas menores de 50 años para 2030 .

    No se sabe con certeza por qué las tasas de cáncer colorrectal están aumentando entre los jóvenes.

    Sin embargo, se especula que entre las razones está la creciente obesidad, la disminución de la actividad física, cambios en el microbioma intestinal y las dietas ricas en alimentos ultraprocesados.

