¿Sabes cuál es el país donde más rápido están aumentando los casos y muertes por cáncer en el mundo?

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial, con más de 522 mil fallecimientos en 2024, y está aumentado drásticamente en países en desarrollo, por cambios demográficos y factores de riesgo vinculados a estilos de vida. Acá te lo contamos.

Por 
Pato Lazcano y Pablo Gándara

En Chile, solo en 2023 -último dato disponible- fallecieron 2.263 mujeres por cáncer de mama, el mayor número de muertes por este cáncer desde que se tienen registros en el país.

Pero pese estas cifras, el país con la tasa de aumento más rápido de casos y muertes por todo tipo cáncer en el mundo lo tiene el Líbano.

Un estudio reveló que esta pequeña nación mediterránea está experimentando el aumento más rápido en la incidencia y mortalidad por cáncer del mundo.

Según el estudio, publicado en The Lancet, la frecuencia de nuevos casos de cáncer en el Líbano ha aumentado un asombroso 162 % entre 1990 y 2023.

Además, la investigación consigna un aumento del 80 % en las muertes por cáncer durante ese mismo período.

Justo en el mes del cáncer de mama, la investigación predice que los casos y las muertes por este cáncer seguirán aumentando en todo el mundo al menos hasta 2050.

Si bien se trata de una enfermedad con una alta carga genética, igual existen medidas preventivas, como no fumar, mantener un peso y dieta saludables, realizar actividad física y no consumir alcohol.

