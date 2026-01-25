Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE POR $1100
INGRESAR
Videos
¿Sabes cuánto ha mejorado la sobrevivencia de un paciente con cáncer?
Estados Unidos acaba de logar un gran hito en la lucha contra el cáncer: siete de cada diez personas sobreviven cinco años o más después del diagnóstico. Acá te lo contamos.
Por
Pablo Gándara
25 ENERO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Cáncer
síntomas del cáncer
remedios para el cáncer
cura del cáncer
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 7 min
Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia
hace 8 min
Carmona y quiebre oficialista: “El PC no va a dejar de insistir en construir unidad para abordar con una mirada común el gobierno de Kast”
hace 22 min
Rodrigo Rojas consigue una histórica medalla de oro en la Premier League de karate en Estambul
hace 28 min
Cordero señala que más de 350 personas han sido detenidas esta temporada por provocar incendios
hace 37 min
Elizalde valora nombramiento de Steinert y destaca que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”
hace 43 min
Kast llega a frontera de República Dominicana con Haití en medio de su gira por Centro América
Servicios
A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa
Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League
Corte de luz afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este domingo: revisa aquí los sectores afectados
Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga de España
Chile
Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia
Carmona y quiebre oficialista: “El PC no va a dejar de insistir en construir unidad para abordar con una mirada común el gobierno de Kast”
Cordero señala que más de 350 personas han sido detenidas esta temporada por provocar incendios
Negocios
Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década
Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”
Tendencias
Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”
Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
El Deportivo
Rodrigo Rojas consigue una histórica medalla de oro en la Premier League de karate en Estambul
“Suazo estaba haciéndolo bien cuando lo saqué”: Almeyda revela por qué reemplazó al chileno en el triunfo del Sevilla
Chile hace historia y clasifica a su noveno Mundial de balonmano consecutivo
Finde
Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
Cultura y entretención
Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly
La mancha humana: un relato de Irene Vallejo
Mundo
En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro
Alex Pretti, el enfermero descrito como “bueno” y “amable” que murió a manos de ICE en Minneapolis
Deslizamiento de tierra en Indonesia deja al menos nueve muertos y 81 desaparecidos
Paula
Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
Torre helada de frutos rojos y yogur
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.