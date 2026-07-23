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    Seguros automotriz: ¿Cómo estar realmente protegido ante un frente de mal tiempo?

    Ante los últimos eventos climáticos que han dejado múltiples daños en gran parte del país, entre ellos muchos automóviles particulares, vale la pena hacerse la pregunta: ¿En qué casos cubren los seguros por daños causados por la acción climática? Javier Irarrázabal, Gerente de asuntos corporativos de la Asociación de Aseguradores de Chile, nos entrega una guía para entender en que casos podría operar una cobertura.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:VideopodcastSeguros de automóvilesTemporalDaños por el temporalAutos destruidosAutomotores

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