Senadores protagonizan tenso cruce con el ministro Quiroz en la comisión de Medio Ambiente
Los parlamentarios de oposición Alfonso De Urresti y Ricardo Celis, abandonaron la sala donde se desarrollaba la comisión de Medio Ambiente del Senado, por una polémica indicación incluida en la discusión de la megarreforma, que establece que el fisco deberá indemnizar a las empresas por las inversiones realizadas cuando una resolución de calificación ambiental sea posteriormente anulada por la justicia.
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