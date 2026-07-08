¿Cómo favorecer y fortalecer la formalidad laboral? Revive el capítulo 7 de “Caja abierta”

En el último trimestre marzo-mayo, el INE reportó que la tasa de informalidad -esto es, la cifra de trabajadores que laboran en empleos que no les entregan beneficios ni cotizaciones previsionales- alcanzó el 27%. Este es un indicador que no ha tenido mayores variaciones en los últimos años, lo que refleja las dificultades estructurales del mercado laboral para generar y mantener puestos de trabajo con protección social.

Según las estadísticas, existe una estrecha relación entre informalidad y desarrollo. Países como Francia, España, Inglaterra o las naciones nórdicas, tienen cifras bajo el 5%. Eso es en la dimensión macro; en la micro, la informalidad significa para cientos de miles de personas no poder acceder a los beneficios propios de quienes trabajan con un contrato formal de trabajo.

¿Por qué es tan importante disminuir esta brecha y cuál es el aporte que puede hacer el bienestar?

De eso conversamos en el séptimo capítulo de Caja Abierta, un espacio de Radio Duna y La Tercera realizado en conjunto con Cajas de Chile A.G., que busca instalar en la discusión pública los grandes desafíos que hoy tiene el sistema de seguridad social en Chile.

En el primer bloque, llamado “Lo que viene”, el gerente general de Caja Los Andes, Tomás Zavala, analizó cómo las iniciativas de bienestar pueden ser una oportunidad para aumentar la generación de empleos formales en el país.

“Desde el punto de vista de las Cajas de Compensación, lo que estamos tratando de hacer es empujar a que más empresas estén afiliadas, y transmitir de forma lo más clara posible cuáles son los beneficios que estamos entregando y cuáles son los que vamos a entregar”, aseguró el ejecutivo sobre la labor de estas instituciones, encargadas de entregar múltiples beneficios en salud, educación, crédito, cultura y recreación a sus afiliados, en su gran mayoría trabajadores dependientes.

“Tenemos que es empujar de forma más clara y visibilizar más el lado de los beneficios que conlleva la formalización”, agregó Zavala, poniendo como ejemplo la posibilidad de optar al crédito social entregado por las Cajas que tienen los trabajadores formalizados. “Nos falta seguir mejorando para que el proceso (de formalización) para las pymes sea más fácil, menos burocrático, más simple, y estamos trabajando para eso”, aseguró.

“Cuando uno piensa en el dueño de una pyme, tiene preocupaciones todo el tiempo y es como un malabarista. Está con 40 pelotitas en el aire que le dan vuelta, y no queremos agregarle más complejidad. Queremos que las cosas sean simples, que puedan obtener estos beneficios, puedan mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y que sea un win-win”.

Más formalidad, más beneficios para los trabajadores

En el segundo bloque del programa, llamado “Box Populi”, las diputadas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social Gael Yeomans (FA) y Constanza Hube (UDI) analizaron el tema desde la perspectiva de las políticas públicas que son necesarias para impulsar la formalidad.

“El hecho de que el país no crezca, de que no haya inversión, también afecta al tema del empleo. Al final del día, entonces, las familias tienen que hacer todo lo posible para generar ingresos, ya sea en la formalidad o, en este caso, en la informalidad. Por lo tanto, es fundamental volver a crecer, aumentar la productividad, porque eso aumentará la formalidad”, manifestó la diputada Constanza Hube. “No hay subsidio ni política pública que le gane al crecimiento y la inversión”.

La diputada Gael Yeomans, por su parte, valoró que dentro de las 22 propuestas realizadas por la Mesa de Reactivación Laboral -comité de expertos convocados por el gobierno para proponer medidas para combatir el desempleo y la informalidad en Chile- esté el impulso a la afiliación de trabajadores de pymes a las Cajas de Compensación, con el fin recibir mayores beneficios e incentivar a que más empresas se formalicen.

“Es importante poner el foco en cómo nos hacemos cargo de tener condiciones laborales para que los trabajadores tengan certeza, tranquilidad, de que exista un sistema de protección y seguridad social que se haga cargo cuando quedan sin empleo. El seguro de cesantía, por ejemplo, funcionó muy bien en la pandemia”, expresó la diputada Yeomans.

Te invitamos a ver la conversación completa de “Caja abierta” en el siguiente video.