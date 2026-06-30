¿Cómo llegar a todas las comunidades de Chile donde el Estado no llega? El poder de la colaboración público-privada

En distintas comunidades de Putaendo se combate la escasez hídrica a partir de pozos que funcionan con bombeo alimentado por paneles solares. Fotografía: Pablo Sanhueza.

Tan solo a 108 kilómetros al norte de Santiago, una ciudad donde abrir una llave para tomar agua es tan natural como respirar, está Putaendo: una comuna de 7.500 habitantes ubicada en la Región de Valparaíso donde acceder a una fuente potable es lo más parecido a un milagro. Y un milagro muy caro, además.

Desde hace casi dos décadas Putaendo lucha contra la escasez hídrica. Si durante años debieron depender del abastecimiento de camiones aljibe, en 2020 ese panorama cambió: la Dirección de Obras Hidráulicas construyó un pozo comunitario que hoy permite abastecer de suministro continuo a las localidades de Los Patos, Casablanca, Piguchén y Lo Hidalgo.

Pero hacer funcionar esos pozos se requería utilizar grandes cantidades de energía eléctrica, lo que encarecía la cuenta de la luz de los vecinos. La solución, entonces, llegó de la mano de la empresa privada; específicamente a través de acciona.org, que dotó a la comunidad con paneles solares para reemplazar el uso de diésel, y además trabaja junto a distintas localidades en plan de saneamiento de aguas grises para poder ser ocupadas posteriormente en el riego de flores y árboles.

El caso de Putaendo es sólo uno de los ejemplos de lo que puede conseguir la colaboración público-privada, a través de iniciativas que permiten agilizar soluciones para ir en beneficio de aquellos lugares donde la burocracia estatal ralentiza los procesos, y donde la empresa privada tradicional no tiene incentivos mayores para entregar servicios.

¿Cómo fortalecer estas alianzas en bien del desarrollo de todas las regiones del país? Para hablar sobre este tema, no te pierdas mañana miércoles 1 de julio, a partir de las 9:00 horas, el conversatorio “Alianzas que transforman: el poder de la colaboración público-privada para el desarrollo regional”, organizado por La Tercera, radio Duna y acciona.org: un diálogo que reflexiona acerca la necesidad de reforzar las acciones conjuntas entre ambos mundos para acercar, por ejemplo, servicios básicos que no están garantizados por las redes de abastecimiento convencionales.

En este diálogo, que será moderado por la periodista María del Carmen Rodríguez, directora de Radio Duna, participarán Cristóbal Juliá, gobernador regional de Coquimbo; Mauricio Quiroz, alcalde de Putaendo, y Rodrigo Soto, gerente general de acciona.org Chile.

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