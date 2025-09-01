Así fue la salida de más de 60 migrantes expulsados de Chile

Del total de expulsiones materializadas, 50 son de carácter administrativo y 15 corresponden a expulsiones judiciales por delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación, robo con violencia, violación y vulneraciones a la normativa migratoria, priorizando la expulsión de personas que han cometido delitos o cuentan con antecedentes policiales o penales.

El Director Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, señaló que “este operativo refleja la coordinación del Estado para aumentar la capacidad para expulsar de nuestro país a aquellas personas extranjeras que cometen delitos.

Con este, ya son 21 los vuelos que salen de nuestro país desde que asumió el gobierno del presidente Boric y casi 4 mil las expulsiones entre administrativas y judiciales que se han materializado.

Durante 2025, SERMIG y PDI han materializado 812 expulsiones desde el territorio nacional, de las cuales 614 corresponden a expulsiones administrativas y 198 a expulsiones judiciales. Cabe recordar que, además, regularmente se concretan expulsiones mediante vuelos comerciales.

Sobre el procedimiento, la prefecto Polly Ureta Aburto, Jefa de la Prefectura de Migraciones y Polint Metropolitana comentó: “materializamos la expulsión de 65 extranjeros, 55 de nacionalidad colombiana y 10 dominicanos, por registrar vigente expulsiones tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, violación, robo, tráfico de drogas, entre otros".