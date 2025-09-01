SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Así fue la salida de más de 60 migrantes expulsados de Chile

Este domingo, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la expulsión de 65 personas extranjeras en un vuelo chárter con destino a República Dominicana y Colombia.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Del total de expulsiones materializadas, 50 son de carácter administrativo y 15 corresponden a expulsiones judiciales por delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación, robo con violencia, violación y vulneraciones a la normativa migratoria, priorizando la expulsión de personas que han cometido delitos o cuentan con antecedentes policiales o penales.

El Director Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, señaló que “este operativo refleja la coordinación del Estado para aumentar la capacidad para expulsar de nuestro país a aquellas personas extranjeras que cometen delitos.

Con este, ya son 21 los vuelos que salen de nuestro país desde que asumió el gobierno del presidente Boric y casi 4 mil las expulsiones entre administrativas y judiciales que se han materializado.

Durante 2025, SERMIG y PDI han materializado 812 expulsiones desde el territorio nacional, de las cuales 614 corresponden a expulsiones administrativas y 198 a expulsiones judiciales. Cabe recordar que, además, regularmente se concretan expulsiones mediante vuelos comerciales.

Sobre el procedimiento, la prefecto Polly Ureta Aburto, Jefa de la Prefectura de Migraciones y Polint Metropolitana comentó: “materializamos la expulsión de 65 extranjeros, 55 de nacionalidad colombiana y 10 dominicanos, por registrar vigente expulsiones tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, violación, robo, tráfico de drogas, entre otros".

Más sobre:Expulsiónmigrantesvenezolanoscolombianoschacallutahaitianosvuelo con expulsadosmigrantes expulsadoscolombianos deportadosvenezolanos deportadosmigrantes deportados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Ethan Guo ya está en el rompehielos Almirante Viel: llegaría en los próximos días a Punta Arenas

En vivo: Fernando Ortiz es presentado como el nuevo técnico de Colo Colo

Diputada solicita a ministro Grau aclarar injerencia de “Coordinación de Género” del ministerio en la Ley de Presupuestos

Ministerio de Defensa lanza campaña para incentivar reclutamiento en el Servicio Militar

Ante propuesta de Kast: Gobierno defiende previsional y rechaza acusaciones de intervencionismo

Servicios

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media
Chile

Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Ethan Guo ya está en el rompehielos Almirante Viel: llegaría en los próximos días a Punta Arenas

Diputada solicita a ministro Grau aclarar injerencia de “Coordinación de Género” del ministerio en la Ley de Presupuestos

Presidenta de SQM es optimista de que acuerdo con Codelco se ratifique antes del fin del gobierno
Negocios

Presidenta de SQM es optimista de que acuerdo con Codelco se ratifique antes del fin del gobierno

Grenergy acuerda venta del 10% de su proyecto estrella, Oasis de Atacama

¿Brotes verdes o cambio de expectativas? Expertos analizan el Imacec de julio

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia
Tendencias

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

En vivo: Fernando Ortiz es presentado como el nuevo técnico de Colo Colo
El Deportivo

En vivo: Fernando Ortiz es presentado como el nuevo técnico de Colo Colo

La emotiva despedida del Udinese a Alexis Sánchez tras su partida al Sevilla

El mayor precio en la era de Manuel Pellegrini: Betis anuncia la llegada del brasileño Antony

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia
Cultura y entretención

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

“Hay muerte en cada hogar”: Terremoto en Afganistán deja más de 800 fallecidos y pone a prueba al régimen talibán
Mundo

“Hay muerte en cada hogar”: Terremoto en Afganistán deja más de 800 fallecidos y pone a prueba al régimen talibán

Maduro denuncia que ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de EE.UU. “apuntan contra Venezuela”

La flotilla con activistas propalestinos que iba rumbo a Gaza vuelve a Barcelona por el mal tiempo

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”