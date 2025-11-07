“Si uno tiene confianza en su pueblo, puede apostar y dirigirlo”: Jara emplaza a Kast por polémico vidrio blindado

Tras el polémico cristal antibalas que utilizó el abanderado del Partido Republicano en su cierre de campaña, Jara calificó la acción de Kast como “una maniobra electoral”.

Además, lo comparó con Donald Trump, señalando que “las copias siempre son más malas que las originales”.

El acto de cierre de campaña de Jeannette Jara se desarrollará este viernes en la Plaza Independencia, a partir de las 18 horas, y se espera que intervenga cerca de las 19.45 horas.