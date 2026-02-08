¿Soltero después de los 20?: estudio revela cómo la ausencia de vínculos afecta el bienestar
Investigadores de la Universidad de Zúrich siguieron durante 13 años a 17.000 jóvenes que nunca habían tenido pareja y encontraron resultados poco alentadores.
La investigación fue liderada por Michael Krämer, psicológico de la UZH, y analizó datos de más de 17.000 jóvenes de Alemania y el Reino Unido que nunca habían tenido una relación romántica al inicio del estudio.
Los participantes procedían de tres estudios de panel representativos y fueron encuestados anualmente entre los 16 y los 29 años, lo que permitió observar la evolución de su bienestar a lo largo de la adultez temprana.
El estudio reveló que los jóvenes adultos que permanecen solteros durante largos periodos experimentan con el tiempo una menor satisfacción vital y un aumento de la sensación de soledad.
Las cargas se intensifican de forma más notable hacia el final de los 20, cuando las diferencias entre quienes siguen solteros y quienes ya han tenido una relación se vuelven más marcadas, y es también en esta etapa cuando se observa un aumento de los síntomas.
COMENTARIOS
