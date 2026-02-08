SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    ¿Soltero después de los 20?: estudio revela cómo la ausencia de vínculos afecta el bienestar

    Investigadores de la Universidad de Zúrich siguieron durante 13 años a 17.000 jóvenes que nunca habían tenido pareja y encontraron resultados poco alentadores.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La investigación fue liderada por Michael Krämer, psicológico de la UZH, y analizó datos de más de 17.000 jóvenes de Alemania y el Reino Unido que nunca habían tenido una relación romántica al inicio del estudio.

    Los participantes procedían de tres estudios de panel representativos y fueron encuestados anualmente entre los 16 y los 29 años, lo que permitió observar la evolución de su bienestar a lo largo de la adultez temprana.

    El estudio reveló que los jóvenes adultos que permanecen solteros durante largos periodos experimentan con el tiempo una menor satisfacción vital y un aumento de la sensación de soledad.

    Las cargas se intensifican de forma más notable hacia el final de los 20, cuando las diferencias entre quienes siguen solteros y quienes ya han tenido una relación se vuelven más marcadas, y es también en esta etapa cuando se observa un aumento de los síntomas.

    Más sobre:CienciaAmorParejaRelacionesBienestarSalud

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno llama a “ponerse la camiseta de Chile” y respaldar candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    Detienen a hombre de 61 años por homicidio registrado en diciembre de 2025 en el Biobío

    Presidente de la UDI critica respuesta de Arredondo por financiamiento al Excéntrico Fest y pide explicaciones a Boric

    En vivo: Paqui Meneghini busca su primera victoria con la U en su visita a Huachipato

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 8 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno llama a “ponerse la camiseta de Chile” y respaldar candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU
    Chile

    Gobierno llama a “ponerse la camiseta de Chile” y respaldar candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Detienen a hombre de 61 años por homicidio registrado en diciembre de 2025 en el Biobío

    Presidente de la UDI critica respuesta de Arredondo por financiamiento al Excéntrico Fest y pide explicaciones a Boric

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast
    Negocios

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    El puzzle fiscal que enfrenta Quiroz tras el mayor déficit que hereda del gobierno de Boric

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre
    El Deportivo

    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre

    En vivo: Paqui Meneghini busca su primera victoria con la U en su visita a Huachipato

    Trágica escena en el Maracaná: jugador se desvanece y convulsiona en la goleada de Flamengo por Campeonato Carioca

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD
    Mundo

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra