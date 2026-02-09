SUSCRÍBETE POR $1100
    “Soy de caucho”: Shakira sufre fuerte caída durante concierto en El Salvador y así reaccionó

    La cantante colombiana Shakira tuvo un inesperado accidente sobre el escenario durante un show en El Salvador. Mientras cantaba su éxito "Si te vas", cayó fuertemente al piso, pero afortunadamente no resultó lesionada por lo que el concierto continuó. Los asistentes lograron captar el momento exacto de la caída y fueron sorprendidos con la rápida reacción de la artista, quien entre risas dijo "¡Qué caída!" y luego, en las historias de redes sociales compartió un mensaje para tranquilizar a sus fanáticos: "No se preocupen que soy de caucho jajaja"

    Sebastián García
    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

