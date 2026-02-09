“Soy de caucho”: Shakira sufre fuerte caída durante concierto en El Salvador y así reaccionó
La cantante colombiana Shakira tuvo un inesperado accidente sobre el escenario durante un show en El Salvador. Mientras cantaba su éxito "Si te vas", cayó fuertemente al piso, pero afortunadamente no resultó lesionada por lo que el concierto continuó. Los asistentes lograron captar el momento exacto de la caída y fueron sorprendidos con la rápida reacción de la artista, quien entre risas dijo "¡Qué caída!" y luego, en las historias de redes sociales compartió un mensaje para tranquilizar a sus fanáticos: "No se preocupen que soy de caucho jajaja"
