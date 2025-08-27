Starship: el cohete que Elon Musk enviará a Marte amerizó por primera vez y de forma exitosa

En el proceso de reentrada a nuestro planeta, “la nave espacial llegó a su punto de amerizaje en el océano Índico, realizó con éxito un giro de aterrizaje, completó la prueba de vuelo con una quema de aterrizaje y un amerizaje suave“, señaló SpaceX.

La nave logró registrar además, información sobre la utilidad de su escudo térmico y la resistencia de su estructura durante el reingreso a la Tierra.

La compañía aeroespacial de Elon Musk inició la operación la tarde del 26 de agosto desde la Starbase en Texas (Estados Unidos), donde la enorme nave espacial, encendió exitosamente los 33 motores Raptor que lo impulsaron hasta la órbita.

Elon Musk, informó este año que su megacohete podría despegar hacia el planeta Rojo sin humanos a finales de 2026 y que la tripulación estaría conformada el robot Optimus, de Tesla.