Terremoto de 7,1 azota al sur de Japón: reportan edificios colapsados y personas atrapadas

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento del temblor que afectó a la isla de Kyushu y también diversas infraestructuras dañadas.

Unos 45.060 hogares se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que las autoridades seguían evaluando el alcance total de los daños en la zona.

Además, medios locales indican que se produjo una explosión en un centro comercial llamado Aeon Mall tras el sismo, donde se teme que varias personas hayan quedado atrapadas.