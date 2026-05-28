¿Todo va a estar bien?

En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, aseguró que tras el informe de Hacienda sobre la deuda fiscal deberán hacer ajustes a la megarreforma del Presidente José Antonio Kast. Fija como plazo fines de julio para llegar a un acuerdo con la oposición, siempre y cuando no sea para dilatar la discusión. El exsubsecretario y abogado Jorge Correa Sutil, en tanto, plantea que la centroizquierda debe acudir al TC por la megarreforma.
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