Trabajador protagoniza heroica maniobra y evita que una niña sea atropellada en México
El incidente fue captado por una cámara de seguridad afuera de una tienda ubicada en el estadio de Puebla.
A través de redes sociales se viralizó un registro que muestra el momento exacto en que un hombre salvó a una menor de ser atropellada en una transitada avenida.
Las imágenes muestran cómo la niña sale corriendo directamente hacia la calle, mientras su madre intenta alcanzarla sin éxito.
Sin embargo, la rápida reacción de un empleado evitó la tragedia.
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