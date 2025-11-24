BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Tragedia en Brasil: hombre muere aplastado por un árbol de Navidad

    Durante los preparativos navideños en el centro de la ciudad de Manaus, ubicada en el estado de Amazonas, una grúa se desplomó repentinamente, dejando a un trabajador fallecido y a otro herido.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El accidente fue grabado por distintas personas, y los videos se han difundido rápidamente en redes sociales, donde se ve al operador de la grúa saltar segundos antes de que se derrumbara.

    Según CNN Brasil, el incidente ha conmocionado a la población, por lo que la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Amazonas atribuyó el accidente a una “falla operacional” y afirmó que la empresa responsable había presentado la documentación exigida para ese tipo de trabajo.

    Más sobre:BrasilMundoNavidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía de Antofagasta afirma haber incautado la mayor cantidad de marihuana en la historia nacional

    La Teletón obliga a reprogramar: la U cambia su partido ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Kast valora estado de emergencia decretado por Perú en el norte e insta a Boric a dirigirse a Arica ante crisis migratoria

    Autoridad brasileña destruye más de una tonelada de cerezas chilenas por presencia de una plaga

    Manouchehri y Cicardini ingresan acusación constitucional contra el supremo Diego Simpertigue por trama bielorrusa

    Servicios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Rating del domingo 23 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 23 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscalía de Antofagasta afirma haber incautado la mayor cantidad de marihuana en la historia nacional
    Chile

    Fiscalía de Antofagasta afirma haber incautado la mayor cantidad de marihuana en la historia nacional

    Kast valora estado de emergencia decretado por Perú en el norte e insta a Boric a dirigirse a Arica ante crisis migratoria

    Manouchehri y Cicardini ingresan acusación constitucional contra el supremo Diego Simpertigue por trama bielorrusa

    Autoridad brasileña destruye más de una tonelada de cerezas chilenas por presencia de una plaga
    Negocios

    Autoridad brasileña destruye más de una tonelada de cerezas chilenas por presencia de una plaga

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000

    Empresas telco dicen que bloquearon sitios de apuestas online, pero estos siguen funcionando con otras direcciones

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico
    Tendencias

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    La Teletón obliga a reprogramar: la U cambia su partido ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    La Teletón obliga a reprogramar: la U cambia su partido ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional

    En vivo: Sevilla de Alexis Sánchez enfrenta al Espanyol para meterse en puestos de clasificación a copas internacionales

    Brasil es eliminado del Mundial Sub 17 tras dramática definición a penales ante Portugal

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven
    Cultura y entretención

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Frank’s White Canvas presenta su nuevo disco en una gira por Chile

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia
    Mundo

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    Quién es Kirill Dmitriev, el “ambicioso” enviado de Putin detrás de la redacción del polémico plan de paz para Ucrania

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad