Tragedia en Brasil: hombre muere aplastado por un árbol de Navidad

El accidente fue grabado por distintas personas, y los videos se han difundido rápidamente en redes sociales, donde se ve al operador de la grúa saltar segundos antes de que se derrumbara.

Según CNN Brasil, el incidente ha conmocionado a la población, por lo que la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Amazonas atribuyó el accidente a una “falla operacional” y afirmó que la empresa responsable había presentado la documentación exigida para ese tipo de trabajo.