Citroën Saxo VTS: 30 años del pequeño deportivo que marcó una época

En 1996, Citroën dio vida a uno de los deportivos compactos más recordados de su historia: el Saxo VTS. Concebido como heredero del espíritu del AX GTi, este modelo llevó al segmento de los utilitarios una fórmula que combinaba bajo peso, motor enérgico y una puesta a punto pensada para el disfrute al volante.

Su corazón era el conocido bloque TU5J4, un motor de 1,6 litros y 16 válvulas capaz de entregar 120 CV a altas revoluciones. Asociado a una caja manual de cinco marchas con desarrollos cortos, permitía exprimir al máximo cada cambio. Pero más allá de la cifra de potencia, lo que definía su carácter era su peso: apenas 935 kg. Esta relación peso/potencia le otorgaba aceleraciones vivas y una respuesta inmediata, alcanzando los 205 km/h de velocidad máxima.

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En el plano dinámico, el Saxo VTS destacaba por un chasis afinado con precisión. El tren delantero ofrecía una dirección directa y comunicativa, mientras que el eje trasero aportaba un toque juguetón que hacía del manejo una experiencia entretenida, especialmente en carreteras sinuosas. Los frenos delanteros ventilados completaban un conjunto equilibrado, pensado para una conducción exigente pero accesible.

A nivel estético, el modelo apostaba por la discreción. Lejos de exageraciones, incorporaba detalles específicos como llantas de aleación, pasos de rueda ensanchados y sutiles distintivos “16V”, manteniendo una imagen sobria que contrastaba con su temperamento deportivo.

Con el paso de los años, la gama se amplió con variantes VTS de menor potencia, democratizando su estética y comportamiento dinámico. En 1999, además, recibió una actualización de diseño con nuevos faros y una imagen más moderna, sin perder su esencia.

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Fabricado hasta 2003, el Saxo VTS trascendió la calle para convertirse también en protagonista en distintas disciplinas del automovilismo (Saxo Cup, Challenge, Rallycross y WRC Junior), que incluso lo llevó a ser manejado por el legenda Sébastien Loeb. Su equilibrio y fiabilidad lo hicieron ideal para competiciones formativas, consolidando su reputación como un deportivo accesible y eficaz.

Tres décadas después, el Saxo VTS sigue siendo un ícono entre los entusiastas. Su combinación de simplicidad mecánica, bajo peso y comportamiento ágil lo mantiene vigente como símbolo de una era en la que la deportividad no estaba reñida con el precio.