Trama Bielorrusa: Ángela Vivanco permanece detenida a la espera que se dicte medida cautelar

En la tarde de este lunes finalizó la primera jornada de formalización en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por los delitos de cohecho y lavado de activos en el contexto de la trama Bielorrusa.

Tras la detención durante la noche del domingo en su domicilio, su abogado, Jorge Valladares, solicitó durante a la audiencia declarará su legalidad. Sin embargo, fue rechazado por el tribunal.

La Fiscalía definió que luego de finalizar esta primera jornada la exjueza quedaría recluida en tránsito en el Centro de Detención Femenina de San Joaquín.

En las declaraciones emitidas por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, señaló que “hemos formalizado a la persona que en nuestro concepto es el vértice, es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos en este caso”.

Por su parte, el abogado defensor, Jorge Valladares, persistió en que “es una medida desproporcionada e innecesaria”. Agregando que “Doña Ángela Vivanco ha estado disponible a distintos actos del procedimiento (…) Nosotros creemos que que no son constituidos de delitos los hechos que se están proponiendo”.

Mañana continuará la audiencia de formalización, pero se suspenderá por el día miércoles para que la defensa de la exministra de la Corte Suprema pueda estudiar a fondo los nuevos antecedes y así se reanudara la audiencia de formalización el jueves.