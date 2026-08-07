Tras sistema frontal: el debate que abren los sedimentos depositados en la costa de La Serena
¿Qué retirar y qué no de las playas de La Serena tras la crecida del Río Elqui? En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, Cristian Jaime-Araya, explicó por qué parte de los sedimentos que la crecida del río depositó en las costas de la ciudad cumplen funciones ecológicas. Nutrientes y materia orgánica que, de acuerdo al experto, son importantes para la fauna de la zona. Revisa en el video la visión del investigador sobre cómo compatibilizar esto con la necesaria limpieza de la zona.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.