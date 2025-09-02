SUSCRÍBETE
Un día como hoy JP Cretton interrumpió el programa Calle 7 para anunciar fatal accidente de Camiroaga

Hace 14 años, Jean Philippe Cretton estaba al aire con el Programa Calle 7 cuando la noticia del accidente en Juan Fernández remeció a todo el país, registro que ha revivido en redes sociales.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Recientemente, Cretton fue consultado en Mega por esta situación con la que tuvo que lidiar.

Ahí reveló que también se “sentía casi como culpable de estar en una cuestión festiva cuando sabíamos que compañeros de nosotros probablemente, claro, se habían accidentado“.

Sin embargo, el animador le tomó el peso años después a que había protagoizado un rol fundamental frente a un hecho dramático.

